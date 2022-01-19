У Карпатах хуртовина: у горах можливе сходження лавин (фото)

Українців закликають утриматись від походів на високогір'я.
Погода у Карпатах 19 січня складна - оголошено штормове попередження через хуртовину в горах.
Про це попереджає пресслужба ДСНС.
У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 19 січня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека. Оголошено 3 рівень небезпеки.
За даними Укргідрометцентру, у горах можливе сходження лавин за низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
"Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я", - закликають українців.
Також 19 січня у горах Чернівецької області, у середньогір’ї Львівської області очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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