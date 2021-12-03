У Карпатах існує загроза сходження лавин: туристів просять реєструвати у рятувальників походи в гори

У Карпатах існує загроза сходження лавин: туристів просять реєструвати у рятувальників походи в гори

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час походу у гори.

У п'ятницю та суботу, 3-4 грудня, у високогір’ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека третього рівня. У зв'язку з тамкими погодніми умовами служба порятунку закликає туристів та місцевих мешканців дотримуватися правил безпеки під час походу у гори.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

"Зважайте на цю інформацію, плануючи своє дозвілля у горах. ДСНС наполегливо рекомендує зареєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах", - йдеться у повідомленні.

Зареєструвати похід у гірських рятувальників

Закарпаття можна тут ;

можна ; Івано-Франківської області тут ;

; Львівської області тут;

Чернівецької області тут.

Нагадаємо, на західні регіони України насувається буря. У Львівській та Закарпатській області мокрмй сніг призвів до знеструмленя 90 населених пунктів.