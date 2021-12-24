У Карпатах мороз, хуртовина й обмежена видимість: фото засніжених гір

У Карпатах тривають хуртовини.

У Карпатах одну з найвищих вершин, гору Піп Іван Чорногірський, 24 грудня, продовжує замітати снігом. У горах мороз.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

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За інформацією Посту, cтаном на ранок п'ятниці на горі Піп Іван Чорногірський тримався мороз на позначці -11°С. У горах хмарно. Вітер південний, південно-західній 10-13 м/с.

Крім того, наголошується, що у горах погода видимість, до 30 м. Також спостерігається хуртовина. У зв'язку зі снігопадами 24-25 грудня у горах Iвано-Франкiвської, Львівської та у високогір’ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Як повідомлялося, до 24 грудня в Україні тріщатимуть морози, а вихідними, 25-26 грудня, прийде потепління з рясними опадами.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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