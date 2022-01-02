У Карпатах можливе сходження лавин: рятувальники попередили про небезпеку

У Карпатах можливе сходження лавин: рятувальники попередили про небезпеку

Сходження лавин очікують у горах Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей.

В українських Карпатах 2 та 3 січня можливе сходження лавин.

Про це повідомили в ДСНС України.

За даними рятувальників, 2 та 3 січня на високогір’ї східної частини Закарпатської області та в горах Львівської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

Також туристів попередили про небезпеку під час походів у гори.

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