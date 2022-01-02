Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Карпатах можливе сходження лавин: рятувальники попередили про небезпеку

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Карпатах можливе сходження лавин: рятувальники попередили про небезпеку

УНІАН

Сходження лавин очікують у горах Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей.

В українських Карпатах 2 та 3 січня можливе сходження лавин. 

Про це повідомили в ДСНС України. 

За даними рятувальників, 2 та 3 січня на високогір’ї східної частини Закарпатської області та в горах Львівської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

Також туристів попередили про небезпеку під час походів у гори. 

Нагадаємо:

Читайте також:

Для любителів пішого туризму Карпатами створили застосунок для зв`язку з рятувальниками | Новини України

Для любителів пішого туризму Карпатами створили застосунок для зв`язку з рятувальниками | Новини України
Наступна публікація