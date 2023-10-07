У Карпатах можливий мокрий сніг: прогноз погоди на 8 жовтня

В Україні різко похолодало – уже найближчим часом жителі деяких областей відчують перші заморозки.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У неділю, 8 жовтня, дощі з мокрим снігом можливі в Карпатах. Температура вночі та вдень коливатиметься від 6 до 13 градусів.

У західних областях вночі помірний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень пориви, 17-22 м/с. Температура повітря вночі +6…+11°С, удень +8…+13°С.

У північних областях очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +7…+12 °С.

У центральних областях очікується суха погода. Вітер західний, з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вранці та вдень зниження до +7…+12 °С.

У південних областях без опадів. Температура повітря вночі +12...+17°С, удень +17...+22°С.

У східних областях вранці та вдень без опадів. Вітер західний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, днем зниження до +6…+11 °С.

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде похолодання. Про це читайте у нашій новині.