У Карпатах на популярному курорті загинув чоловік: фото

Поліція розслідує причини трагедії.
У середу, 12 липня, у популярному курортному містечку Яремче у річці Прут втопився чоловік. Його тіло дістали з води рятувальники.
Про це повідомили у ДСНС в Івано-Франківській області.
Трагедія сталась 12 липня об 14:37. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що у річці Прут у Яремче потонув чоловік.
"По прибуттю до місця події, рятувальники пошуково-рятувального відділення міста Яремче за допомогою рятувальної мотузки витягнули на берег тіло чоловіка та передали працівникам поліції", - йдеться у повідомленні.
Поліція розслідує причини трагедії.
Нагадаємо, у м. Коломия Івано-Франківської області 38-річна жінка таємно народила немовля та втопила хлопчика у криниці. Матір раніше позбавили батьківських прав на її трьох дітей.
Читайте також:
- Зеленський підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі – подробиці
- Єрмак розповів про результати саміту НАТО: "Маємо потужні оборонні домовленості"
- У Києві блогерка зняла місце розташування систем ППО та похвалилась у соцмережах: її викрили