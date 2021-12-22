У Карпатах намело чимало снігу і вдарило -21°С: фото зимової казки

У Карпатах намело чимало снігу і вдарило -21°С: фото зимової казки

У горах оголошено 3 рівень небезпечності.

У Карпатах одну з найвищих вершин, гору Піп Іван Чорногірський, 22 грудня замело снігом. У високогір‘ї зафіксували люті морози.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

За інформацією Посту, cтаном на ранок середи на горі Піп Іван Чорногірський тримався мороз на позначці -21° С. У горах хмарно з проясненнями. Вітер західний, північно-західній 14м/с.

Як зазначається, за останні два дні випало понад 50см свіжого снігу, місцями передуви вище 1м.

Натомість, в Укргідрометцентрі попереджають, що 22 грудня на високогір'ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека. Людей закликають утриматися від походів у горах. Оголошено 3 рівень небезпечності.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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