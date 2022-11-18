У Карпатах намело пів метра снігу, в горах взявся мороз: фото

Жителів Карпат та туристів попереджають про ускладнення погодних умов.

Сьогодні, 18 листопада, у Карпатах намело понад пів метра снігу, а на високогір'ї зафіксували 4 градуси морозу.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 09:40, 18.11.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Товщина снігового покрову становить 40-60 см., а на схилах - більше метра. Вітер західній 11-12 м/с. Температура повітря -4°С", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники попередили про ускладнення погодних умов і закликали утриматися від виходу у високогір'я.

Погода в Україні 18 листопада

За даними Укргідрометцентру, п'ятниця, 18 листопада, в Україні буде зі снігом. По всі країні, крім Закарпаття та південної частини, через ожеледицю на дорогах та опади оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Як прогнозує Наталія Діденко, 18 листопада холодна погода домінуватиме повсюди в Україні. Протягом дня очікується максимально від 3° морозу до 4° тепла. Вогка погода та низька температура повітря зумовлять подекуди на дорогах слизьку ожеледицю.

Читайте також: