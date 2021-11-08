У Карпатах намело снігу і вдарив мороз: опубліковано фото засніжених гір

Востаннє на горі Піп Іван Чорногірський сніг лежав 3 листопада.
У Карпатах одну з найвищих вершин, гору Піп Іван Чорногірський, 8 листопада замітає снігом. У високогір‘ї зафіксували морози.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
За інформацією Посту, cтаном на ранок понеділка на горі Піп Іван Чорногірський тримався мороз на позначці -2°С. У горах хмарно. Вітер вітер північно-західний 5-6 м/с.
Днем раніше у Карпатах було тепліше - 0°С. Але вітер був сильніший - 7-9 м/с.
А 6 листопада на г. Піп Іван Чорногірський була сонячна погода, температура повітря вранці трималася на позначці -1°С, вітер західний 5-7 м/с.
Востаннє сніг лежав у високогір'ї Карпат 3 листопада.
Як повідомлялося, погода в Україні найближчими днями суттєво зміниться. До регіонів, за даними синоптиків, йдуть похолодання до -4° С і дощі.
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