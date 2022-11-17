У Карпатах насипало до 10 сантиметрів снігу (фото)

У Карпатах насипало 8-10 сантиметрів снігу, температура -2 °С.

Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 08:45 17.11.2022 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Сніговий покрив 8-10 см. Штиль. Температура повітря -2°С", - повідомляє пошуково-рятувальний пост.

Фото: Укргідрометцентр

Як пише синоптикиня Наталія Діденко, снігопади йдуть по всій Україні: від Волині та Рівненщини через Житомирську, Чернігівську, Київську області — на Сумщину.

В деяких регіонах опади припиняться, але все одно буде холодно і волого.

Нагадаємо, 18 вересня в українських Карпатах випав перший сніг. Співробітники Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту опублікували мальовничі фотографії засніжених схилів.

Раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що Україну накриє потужний сніжний циклон. Так, за його прогнозом, 17-19 листопада по всій країні очікуються дуже сильні снігопади, хуртовин, на півдні дощі, 18-19 листопада з грозами. За словами синоптика, навіть зимою не часто випадає стільки снігу, як може намести найближчими днями.

Заморозки та перший сніг: Україна очікує значного похолодання

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