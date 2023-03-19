У Карпатах очікується лавинна небезпека: туристів закликають не ходити в гори

Сходження лавин можливе 19-20 березня.
Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах. Українців закликають утриматися від походу в гори сьогодні та завтра.
Про це йдеться у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Сходження лавин можливе у горах Закарпаття та Прикарпаття щонайменше протягом двох діб. Йдеться про третій рівень небезпеки.
"У зв’язку з відлигою 19-20 березня на високогір'ї Закарпатської, а 20 березня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека", - наголошують у ДСНС.
До слова, рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту зазначають, що станом на ранок 19 березня на горі Піп Іван ясно, вітер північно-західний 6 м/с. Стовпчик термометра показував -4 градуси.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомляють, що 19 березня, в Україні місця будуть опади та туман. Вдень - тепло. Хоча вночі досі тримається морозна погода. Зокрема, на високогір'ї Карпат вночі прогнозують -2-8°, а вдень +1-6°.
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