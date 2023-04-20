У Карпатах очікується лавинна небезпека: туристів закликають не ходити в гори

У четвер, 20 квітня, через відлигу синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах. Туристам радять утриматися від походів у гори.

Про це повідомили на сторінці"Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

Наголошується, що на високогір'ї Івано-Франківської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я!" — йдеться у дописі.

Тим часом помірну сніголавинну небезпеку прогнозують на високогір'ї Закарпатської області (2 рівень).

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 20 квітня на високогір'ї Карпат можливий невеликий дощ. Температура повітря вдень становитиме +3-8°.

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