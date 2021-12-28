У Карпатах очікуються снігопади: попереджають про сходження лавин

Йдеться про третій рівень загрози.

Рятувальники попереджають про серйозну сніголавинну небезпеку в Карпатах.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що у вівторок, 28 грудня, будуть сильні снігопади. Саме тому в горах Прикарпаття та східної частини Закарпаття очікується значна сніголавинна небезпека. Повідомляють про третій рівень загрози.

До слова, у вівторок, 28 грудня, повідомлялося про сильні опади - сніг і хуртовину в Україні. Опади очікують у всій країні. На півдні України буде сніг з дощем. Вітер східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. В Україні вдень буде від 3 до 8 градусів морозу.

Нагадаємо, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.

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