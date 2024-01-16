У Карпатах п'яту добу шукають француза: зник на маршруті до Говерли

У Карпатах уже п’яту добу шукають громадянина Франції. Він. ймовірно, зник на маршруті до гори Говерла. Чоловік востаннє виходив на зв’язок 3 січня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Івано-Франківській області.

До пошуків француза залучено кілька груп рятувальників, а також техніка. Зазначається, що фахівці вже обстежили маршрут на Говерлу через гори Мала Козьмеска та Велика Козьмеска. Також туриста шукали в урочищі Бабина Ямна.

15 січня дев’ять рятувальників продовжили проводити пошукові роботи в межах урочища Бабина Яма, а також в напрямках від урочища Заросляк до озера Несамовите і в бік водоспаду Говерлянський Гук.

Щоб обстежити маршрут Лазещина – Кукул, полонина Туркулська, гірські рятувальники залучили колег із Закарпаття.

До слова, 10 січня до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС на Прикарпатті зателефонувала жителька Львова, яка сповістила, що громадянин Франції виходив на зв’язок ще 3 січня, коли мав намір підніматися в гори. Рятувальники тоді провели моніторинг реєстрації гірськими маршрутами і виявили, що такий чоловік там не реєструвався. Втім, через два дні інформацію про зникнення француза рятувальникам передало посольство Франції в Україні. Повідомлялося, що від 3 до 6 січня чоловік планував здійснити сходження від селища Ворохта, урочища Завоєля до Говерли, а потім мандрувати горами до Рахова на Закарпатті.

Нагадаємо, у Карпатах у ніч проти 25 грудня заблукав турист з Хмельницької області. Чоловіка рятували надзвичайники.