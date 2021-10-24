У Карпатах почалася справжня зима: вдарив мороз до -6° і намело снігу (фото)

У Карпатах почалася справжня зима: вдарив мороз до -6° і намело снігу (фото)

У Карпатах - мороз.

У Карпатах одну з найвищих вершин, гору Піп Іван Чорногірський, 24 жовтня, продовжує замітати снігом. У високогір‘ї зафіксували справжні зимові морози.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

За інформацією Посту, cтаном на ранок неділі на горі Піп Іван Чорногірський тримався мороз на позначці -6°С. У горах хмарно проясненнями. Вітер південно-західний 3 м/с.

Лежав сніг у Карпатах і напередодні, але було тепліше - 3°С з позначкою "мінус".

Як повідомлялося, у Карпатах 12 та 13 жовтня випав сніг. У Мережі публікували неймовірні світлини та відео з вершин.

Нагадаємо, українцям розповіли, чи буде сніг на зимові свята.

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