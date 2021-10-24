У Карпатах почалася справжня зима: вдарив мороз до -6° і намело снігу (фото)

У Карпатах - мороз.
У Карпатах одну з найвищих вершин, гору Піп Іван Чорногірський, 24 жовтня, продовжує замітати снігом. У високогір‘ї зафіксували справжні зимові морози.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
За інформацією Посту, cтаном на ранок неділі на горі Піп Іван Чорногірський тримався мороз на позначці -6°С. У горах хмарно проясненнями. Вітер південно-західний 3 м/с.
Лежав сніг у Карпатах і напередодні, але було тепліше - 3°С з позначкою "мінус".
Як повідомлялося, у Карпатах 12 та 13 жовтня випав сніг. У Мережі публікували неймовірні світлини та відео з вершин.
Нагадаємо, українцям розповіли, чи буде сніг на зимові свята.
Читайте також:
- Коли переводять годинник на зимовий час 2021: дата та умови
- Голова болить на зміну погоди: чому це відбувається та як собі допомогти
- Як припинити мерзнути: 7 продуктів, щоб зігрітися і не набрати зайву вагу
- Популярні продукти, які зміцнюють ваш імунітет - рекомендує дієтолог