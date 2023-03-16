Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Карпатах погіршилася погода: на горі Піп Іван мороз та сніг (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
539
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Карпатах погіршилася погода: на горі Піп Іван мороз та сніг (фото)

Фото: Піп Іван 24 січня. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На горі дуже вітряно. 

У четвер, 16 березня, в українських Карпатах погіршилася погода. Зокрема, на горі Піп Іван дуже обмежена видимість та туман. 

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Наголошується, що станом на ранок 16 березня на горі мороз - температура опустилася до -12°С. Також на горі дуже вітряно. 

"Станом на 08:00 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Туман (видимість до 20 м.). Вітер північний, 18 м/с. Пориви до 22 м/с., температура повітря -12°С", - йдеться у повідомленні рятувальників. 

Піп Іван 16 березня. / © facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Піп Іван 16 березня. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що 16 березня в Україні буде тепла погода, але з опадами. Місцями буде ожеледиця, а також туман. Вдень синоптики прогнозують 8-13° тепла, а в західних та північних областях -  лише +4-9°.

Читайте також:

Харківський бабак Тимко Третій прогнозує весну

Харківський бабак Тимко Третій прогнозує весну

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
539
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація