У Карпатах погіршилася погода: на горі Піп Іван мороз та сніг (фото)

На горі дуже вітряно.

У четвер, 16 березня, в українських Карпатах погіршилася погода. Зокрема, на горі Піп Іван дуже обмежена видимість та туман.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Наголошується, що станом на ранок 16 березня на горі мороз - температура опустилася до -12°С. Також на горі дуже вітряно.

"Станом на 08:00 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Туман (видимість до 20 м.). Вітер північний, 18 м/с. Пориви до 22 м/с., температура повітря -12°С", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Піп Іван 16 березня. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що 16 березня в Україні буде тепла погода, але з опадами. Місцями буде ожеледиця, а також туман. Вдень синоптики прогнозують 8-13° тепла, а в західних та північних областях - лише +4-9°.

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