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У Карпатах погіршилася погода: на горі Піп Іван намело двометровий шар снігу (фото)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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485
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У Карпатах погіршилася погода: на горі Піп Іван намело двометровий шар снігу (фото)

Фото: ДСНС України

У ДСНС застерігають від подорожей Карпатами.

У Карпатах зберігаються складні погодні умови.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Так, сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хуртовина та майже двометровий шар снігу!!! Тож радимо не ризикувати та дочекатися покращення погодних умов для подорожей Карпатами", - повідомили рятувальники.

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Напередодні у горах дійсно погіршилися погодні умови. Зокрема, на горі Піп Іван видимість дуже обмежена - до 30 м.

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Нагадаємо, синоптики повідомляли, що в Україні незабаром погіршиться погода. Зкема, в Карпатах знизиться температура, а на високогір'ї пориви вітру сягнуть до 40 м/с.

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Дата публікації
Перегляди
485
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