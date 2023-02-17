У Карпатах погіршилася погода: на Піп Іван мороз та низька видимість (фото)

Туристів просять не йти в гори.
У п'ятницю, 17 лютого, на високогір'ї Карпат погіршилася погода. Зокрема, на горі Піп Іван дуже обмежена видимість. Туристам радять утриматись від походу у гори.
Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Наголошується, що станом на ранок 17 лютого на горі мороз, а також вітряно.
"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 20 м. Вітер південно-західний 10 м/с. Температура повітря -10°С", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Нагадаємо, кліматологиня Віра Балабух повідомила, що в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами. Погода в невдовзі почне знову радувати українців теплом.
Читайте також:
- Морози, потепління та опади: синоптик розповів про погоду на тиждень, 13 -19 лютого
- Трохи холодніше, ніж на Марсі: у США зафіксували найнижчу температуру в історії країни
- Коли до України прийде весна: бабак Тимко дав прогноз (відео)