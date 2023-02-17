У Карпатах погіршилася погода: на Піп Іван мороз та низька видимість (фото)

Туристів просять не йти в гори.

У п'ятницю, 17 лютого, на високогір'ї Карпат погіршилася погода. Зокрема, на горі Піп Іван дуже обмежена видимість. Туристам радять утриматись від походу у гори.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Наголошується, що станом на ранок 17 лютого на горі мороз, а також вітряно.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 20 м. Вітер південно-західний 10 м/с. Температура повітря -10°С", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Гора Піп Іван 17 лютого.

Нагадаємо, кліматологиня Віра Балабух повідомила, що в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами. Погода в невдовзі почне знову радувати українців теплом.

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