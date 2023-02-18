У Карпатах погіршилася погода: в горах сильна хуртовина та мороз (фото)

Також на високогір'ї сильний вітер.

У суботу, 18 лютого, у Карпатах погіршилися погодні умови. Зокрема, на горі Піп Іван видимість дуже обмежена - до 30 метрів.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Ртяувальники закликають українців відмовитись від виходу в гори - на високогір'я. Зокрема, станом на ранок 18 лютого на горі Піп Іван хуртовина, мороз, а також вітряно.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західний 22 м/с - з поривами до 25 м/с.. Хуртовина, падає сніг. Температура повітря -5°С", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Гора Піп Іван 18 лютого. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що 18 лютого в Україні погіршиться погода. Зкема, в Карпатах температура повітря вночі та вдень близько 0°. На високогір'ї буде сильний вітер: пориви сягатимуть до 40 м/с.

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