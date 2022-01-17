У Карпатах погіршується погода: 13 градусів морозу, рвучкий вітер і обледеніння (фото)

На високогір'ї - 13 градусів морозу.
Рятувальтники попереджають про погіршення погодних умов сьогодні, 17 січня, у Карпатах. Туристів закликають не йти у гори.
Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Сатном на 11:00 год. 17 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман видимістю до 20м., вітер західний, пориви до 20 м/с., температура повітря -13°С., висока вологість (відбувається обледеніння).
"Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я", - йдеться у повідомленні рятувальників.
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