У Карпатах – потужний шторм: людей закликають не ходити в гори

У Карпатах зафіксовано потужний шторм. Людей наполегливо закликають не ходити в гори.

Про це пише Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Увага, шторм! Станом на 08:00, 29.03.2024 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість мінімальна), вітер південно-західний, 26 м/с., температура повітря -3°С. Не виходьте у високогір'я!", – йдеться у повідомленні.

Раніше мешканців Києва попередили про погіршення погодних умов 29 березня. Очікуються пориви вітру 15-20 м/с, оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

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