У Карпатах повіяло зимою: найпопулярніші гірськолижні курорти засипало снігом (фото)

Снігом вкрило Буковель, Драгобрат і Славське.
Сьогодні, 19 листопада, в Україні притрусило снігом, не оминули опади і Карпати. Найпоулярніші гірськолижні курорти вкрило білим полотном. Сніг випав, як на Прикарпатті, так і на Закарпатті.
Зокрема зимовий настрій відчутно вже у Буковелі. Хоч снігу ще недостатньо для катяння на лижах чи сноуборді, та все ж опади нагадують, що зима близько. Туристи вже задумуються над своїми маршрути, а готелі та відпочинкові комплекси готуються їх приймати.
У таку погоду водіям слід бути обережним на дорогах і подбати про правильне "взуття" для свого автомобіля.
Найбільш високогірний гірськолижний курорт Карпат Драгобрат також вкрило снігом. Сьогодні під вечір там -2 градуси морозу.
Снігом засипало і Славське. На горі Захар Беркут працюють підйомники, але туристів така погода у листопаді, очевидно, ще налякала.
Снігу тішаться і жителі прикарпатського міста Сколе. Місцеві публікують фото засніжених будинків.
Нагадаємо, 20 листопада вночі в Карпатах очікується мокрий сніг.
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