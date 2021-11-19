У Карпатах повіяло зимою: найпопулярніші гірськолижні курорти засипало снігом (фото)

Снігом вкрило Буковель, Драгобрат і Славське.

Сьогодні, 19 листопада, в Україні притрусило снігом, не оминули опади і Карпати. Найпоулярніші гірськолижні курорти вкрило білим полотном. Сніг випав, як на Прикарпатті, так і на Закарпатті.

Зокрема зимовий настрій відчутно вже у Буковелі. Хоч снігу ще недостатньо для катяння на лижах чи сноуборді, та все ж опади нагадують, що зима близько. Туристи вже задумуються над своїми маршрути, а готелі та відпочинкові комплекси готуються їх приймати.

скріншот з відеотрансляції / Буковель Bukovel

У таку погоду водіям слід бути обережним на дорогах і подбати про правильне "взуття" для свого автомобіля.

скріншот з відеотрансляції / Буковель Bukovel

Найбільш високогірний гірськолижний курорт Карпат Драгобрат також вкрило снігом. Сьогодні під вечір там -2 градуси морозу.

скрішот з веб-камери / Драгобрат, Snig.info

Снігом засипало і Славське. На горі Захар Беркут працюють підйомники, але туристів така погода у листопаді, очевидно, ще налякала.

скріншот з веб-камери / Захар Беркут

Снігу тішаться і жителі прикарпатського міста Сколе. Місцеві публікують фото засніжених будинків.

Сколе / фото Любов Шкодин, Facebook

Нагадаємо, 20 листопада вночі в Карпатах очікується мокрий сніг.

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