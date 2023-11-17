У Карпатах “реанімували” старе родовище газу: розвідувальна свердловина дала рекордний показник

Фахівці "Укргазвидобування" визначили продуктивні горизонти, які розширюють перспективи родовища для буріння нових свердловин.

У Карпатах команда фахівців бурового управління “Укрбургаз” провела дорозвідку газового родовища, яке вважалося виснаженим. Розвідувальна свердловина глибиною 1 600 метрів дала найвищий для цього регіону показник за останні 20 років - понад 200 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це повідомили в "Нафтогазі".

У повідомленні зазначили, що рекордні показники газовидобутку було досягнуто завдяки використанню сучасних технологій, зокрема бурового верстата “Іван Богун”.

“Результат цієї свердловини і загалом роботи на старих родовищах компанії демонструє ефективність використання сучасних технологій і нових підходів до інтерпретації даних. Західний регіон має великий потенціал для відкриття нових покладів вуглеводнів, який підтверджується результатами сусідніх країн”, − відзначив т. в. о. генерального директора “Укргазвидобування” Олег Толмачев.

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Свердловину для буріння закладали за результатами інтерпретації нових даних, отриманих за допомогою раніше проведених сейсморозвідувальних 3D-досліджень. Тепер фахівці "Львівгазвидобування" працюють над розширенням технологічних можливостей наземної інфраструктури для збільшення продуктивності свердловини.

“За результатами проведення комплексу геофізичних досліджень у свердловині наші фахівці визначили низку продуктивних горизонтів, які розширюють перспективи родовища для буріння нових свердловин. А результати випробування дадуть змогу оцінити запаси нового покладу”, − зазначив Максим Вітик, директор з розвідки та розробки “Укргазвидобування”.

Нагадаємо, станом на середину жовтня Україна накопичила 15,75 млрд кубометрів газу - цього цілком достатньо, щоб пройти опалювальний сезон 2023-2024.

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