У Карпатах рятувальники знайшли 12-річного хлопчика, який загубився у горах

У Карпатах рятувальники знайшли 12-річного хлопчика, який загубився у горах

Хлопчик сам зателефонував до рятувальників.

У Карпатах рятувальники знайшли 12-річного хлопчика, який загубився під час спуску з гори Хом’як поблизу села Татарів Ворохтянської ТГ Івано-Франківської області.

Про це повідомили в ДСНС України.

Відомо, що хлопчик сам зателефонував до рятувальників та повідомив свої координати. Після цього туди вирушила пошукова група.

"Рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли заблукалу дитину, стан задовільний, супроводжують до батьків", - йдеться у повідомленні.

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