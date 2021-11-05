Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Карпатах рятувальники знайшли 12-річного хлопчика, який загубився у горах

У Карпатах рятувальники знайшли 12-річного хлопчика, який загубився у горах

facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Хлопчик сам зателефонував до рятувальників.

У Карпатах рятувальники знайшли 12-річного хлопчика, який загубився під час спуску з гори Хом’як поблизу села Татарів Ворохтянської ТГ Івано-Франківської області. 

Про це повідомили в ДСНС України. 

Відомо, що хлопчик сам зателефонував до рятувальників та повідомив свої координати. Після цього туди вирушила пошукова група. 

"Рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли заблукалу дитину, стан задовільний, супроводжують до батьків", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також: 

Новини України: на усі Карпати залишилися одиниці гуцулів-мосяжників, які майструють топірці

Новини України: на усі Карпати залишилися одиниці гуцулів-мосяжників, які майструють топірці
Наступна публікація