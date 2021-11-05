У Карпатах рятувальники знайшли 12-річного хлопчика, який загубився у горах

Хлопчик сам зателефонував до рятувальників.
У Карпатах рятувальники знайшли 12-річного хлопчика, який загубився під час спуску з гори Хом’як поблизу села Татарів Ворохтянської ТГ Івано-Франківської області.
Про це повідомили в ДСНС України.
Відомо, що хлопчик сам зателефонував до рятувальників та повідомив свої координати. Після цього туди вирушила пошукова група.
"Рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли заблукалу дитину, стан задовільний, супроводжують до батьків", - йдеться у повідомленні.
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