У Карпатах серйозно травмувалося двоє туристів: фото

На горі Хом’як чоловік пошкодив собі руку, а під час спуску з Говерли турист отримав травму голови.

На Івано-Франківщині гірські рятувальники упродовж суботи, 8 червня, двічі надавали допомогу туристам, які зазнали травм під час мандрівок в Карпатах.

Про це повідомляють в управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Під час сходження на гору Хом’як 32-річний житель Харківщини пошкодив собі руку.

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“Постраждалий перебував між горою Синяк та полониною Горгани, поблизу села Поляниця. Зв'язок з туристом підтримувався, тож ворохтянські рятувальники невдовзі прибули до постраждалого, надали домедичну допомогу та в подальшому здійснили його супровід до села Поляниця, де передали медичним працівникам”, - йдеться у повідомленні.

Ще один турист, 17-річний житель Тернопільської області, під час спуску з гори Говерла по синьому маршруту травмував голову. Молодий чоловік здійснював сходження на найвищу вершину Український Карпат з групою туристів, що складалась з 25 осіб.

Рятувальники надали йому домедичну допомогу і супроводили до НСБ “Заросляк”, де передали медичним працівникам.

Коментуючи ці нещасні випадки, гірські рятувальники закликали мандрівників, які вирушають у високогір’я, обов’язково підбирати відповідний одяг та взуття, адже в основному травмуються туристи, які для мандрівок вибирають взуття на слизькій підошві.

Нагадаємо, восени минулого року у Карпатах під час спуску з гори Говерла по “зеленому” маршруту заблукали двоє туристів. Одного з них знайшли мертвим.

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