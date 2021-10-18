У Карпатах сніг і туман, на вершинах ще й вдарив мороз: фото

Вершина гори Піп Іван Чорногірський вкрита снігом.
Сьогодні, 18 жовтня, на одній з найвищих вершин українських Карпат горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, вдарив мороз і сніг. Температура повітря опустилася до -3°С.
Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
"Станом на 10:00 18 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний, 4-5 м/с. Температура повітря -3°C", — йдеться у дописі на сторіці у Facebook.
Нагадаємо, вночі в Україні очікуються заморозки. У понеділок, 18 жовтня, дощитиме у західних областях, а в Карпатах, ймовірно, ще досипле трохи снігу.