У Карпатах сніг і туман, на вершинах ще й вдарив мороз: фото

У Карпатах сніг і туман, на вершинах ще й вдарив мороз: фото

Вершина гори Піп Іван Чорногірський вкрита снігом.

Сьогодні, 18 жовтня, на одній з найвищих вершин українських Карпат горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, вдарив мороз і сніг. Температура повітря опустилася до -3°С.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 10:00 18 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний, 4-5 м/с. Температура повітря -3°C", — йдеться у дописі на сторіці у Facebook.

Нагадаємо, вночі в Україні очікуються заморозки. У понеділок, 18 жовтня, дощитиме у західних областях, а в Карпатах, ймовірно, ще досипле трохи снігу.

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