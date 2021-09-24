У Карпатах сніг з дощем, рвучкий вітер і туман: рятувальники закликають утриматись від походів у гори

У Карпатах сніг з дощем, рвучкий вітер і туман: рятувальники закликають утриматись від походів у гори

На горі Піп Іван температура повітря опустилася до 0°С.

Сьогодні, 24 вересня, на одній з найвищих вершин українських Карпат горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, випав сніг з дрібним дощем. Також у горах сильний туман та вітер. У зв'язку з такими погодними умовами рятувальники закликають утриматись від походів у високогір'я.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Станом на 8:35 ранку на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до 0°С. Також на вершинах - сильний вітер.

"Вітер південно-західний 20-24м/с з поривами до 30м/с, хмарно, обмежена видимість до 70м, дрібний дощ зі сніжною крупою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 вересня, в Україні випав перший сніг. Перші зимові опади у цей осінній період вкрили високогір'я Карпат.

Як повідомлялось, у п'ятницю, 24 вересня, в Україні буде по-осінньому холодно. В Карпатах невеликий дощ зі снігом. Оминуть опади хіба південні та східні області.

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