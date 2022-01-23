У Карпатах снігова лавина накрила туристів: є постраждалий (фото)

П'ятьох туристів частково засипало снігом.

У Карпатах поблизу полонини Боржава (схил г. Плай) біля смт Воловець, Мукачівського району, туристів накрило лавиною. Один із потерпілих не міг самостійно рухатися, тому для його транспортування було залучено гірських рятувальників.

Про це інформують у ДСНС.

Про порятунок до рятувальників туристи звернулися 23 січня о 11:18. Люди завдяки застосунку "Порятунок у горах" надіслали повідомлення "SOS", уточнивши, що під час спуску групи туристів з 9 осіб відбулося сходження лавини. У результаті чого п'ятьох з них частково засипало снігом.

Туристи відкопались самостійно, але внаслідок потрапляння у лавину одна людина постраждала та потребувала транспортування.

Для допомоги було залучено гірських рятувальників с. Н. Ворота та с. Пилипець, загалом 10 осіб та 3 одиниці техніки. Зв’язок з туристами присутній.

Раніше повідомлялося, що у Карпатах на одній з найвищих вершин, горі Піп Іван Чорногірський, 23 січня температура опустилася до майже - 20°С. На високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей, у середньогір’ї Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека, тому туристів наполегливо просять утриматися від походів у гори.

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