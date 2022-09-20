У Карпатах снігу намело вище коліна: атмосферні фото і відео

У Карпатах на одній з найвищих вершин намело чимало снігу.

Снігу намело на горі Піп Іван Чорногірський.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

За інформацією Посту, cтаном на ранок вівторка, 20 вересня, на горі Піп Іван Чорногірський тримався мороз на позначці -3° С. У горах хмарно, видимість обмежена.

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"Станом на 08:20, 20.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Вітер південно-східній 4-6 м/с. Температура повітря -3°С", - сказано в повідомленні.

Начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак закликав туристів утриматися від мандрівок.

"За прогнозами така погода до неділі. Тому варто утриматись від виходів у верхи, видимість обмежена, а снігу місцями вище коліна", - повідомив Фіцак.

Нагадаємо, у вівторок, 20 вересня, в Україні утримається холодна і дощова погода. Опадів не прогнозують лише в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Як повідомлялося, метеорологічна осінь у Києві розпочалась на два тижні раніше за кліматичну норму. Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 25 травня, закінчилось 1-го вересня і загалом тривало 100 днів.

Раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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