У Карпатах справжня новорічна погода зі снігом і морозом: фото з гори Піп Іван

В останній день 2022-го в горах туман.
Українські Карпати замело снігом. Хоч температура повітря на високогір'ї 31 грудня не низька - лише 3 градуси морозу.
Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Наголошується, що в останній день року в горах хмарно, трохи вітряно та туман.
"Станом на 09:00, 31.12.2022 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західній, 14 м/с, температура повітря -3°С", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Нагадаємо, від 30 грудня до 1 січня утримується лавинна небезпека на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Саме тому варто утриматися від походів у гори.
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