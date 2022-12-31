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У Карпатах справжня новорічна погода зі снігом і морозом: фото з гори Піп Іван

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Карпатах справжня новорічна погода зі снігом і морозом: фото з гори Піп Іван

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

В останній день 2022-го в горах туман.

Українські Карпати замело снігом. Хоч температура повітря на високогір'ї 31 грудня не низька - лише 3 градуси морозу. 

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Наголошується, що в останній день року в горах хмарно, трохи вітряно та туман. 

"Станом на 09:00, 31.12.2022 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західній, 14 м/с, температура повітря -3°С", - йдеться у повідомленні рятувальників.

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Нагадаємо, від 30 грудня до 1 січня утримується лавинна небезпека на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Саме тому варто утриматися від походів у гори.

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Дата публікації
Перегляди
821
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