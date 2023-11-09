У Карпатах - справжня зима: фото із засніженої гори Піп Іван

Українців попередили враховувати погодні умови у горах.
На одній із найвищих вершин українських Карпат, на горі Піп Іван Чорногірський, вже справжня зима. Температура повітря опустилася до -5°С.
Про це повідомляють Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
"Станом на 08:00, 09.11.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південний 6 м/с., температура повітря -5°С.Видимість обмежена", - йдеться у повідомленні.
Тим часом у ДСНС українців попередили враховувати погодні умови у горах.
"Якщо плануєте похід в гори враховуйте погодні умови! Бережіть себе та своїх рідних!", - закликають рятувальники.
Нагадаємо, раніше публікували прогноз погоди на 9 листопада.
Чи будуть морози і сніг взимку – читайте у новині.
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