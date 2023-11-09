У Карпатах - справжня зима: фото із засніженої гори Піп Іван

На одній із найвищих вершин українських Карпат, на горі Піп Іван Чорногірський, вже справжня зима. Температура повітря опустилася до -5°С.

Про це повідомляють Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 08:00, 09.11.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південний 6 м/с., температура повітря -5°С.Видимість обмежена", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у ДСНС українців попередили враховувати погодні умови у горах.

"Якщо плануєте похід в гори враховуйте погодні умови! Бережіть себе та своїх рідних!", - закликають рятувальники.

Засніжена гора Піп Іван. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, раніше публікували прогноз погоди на 9 листопада.

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