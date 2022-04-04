У Карпатах температура повітря опустилася до -15, хуртовина

У Карпатах температура повітря опустилася до -15, хуртовина

У горах є загроза сходження лавин.

На горі Піп Іван Чорногорський вдарив мороз: у понеділок, 4 квітня, стовпчики термометрів опустилися до -15°С.

Про це повідомив Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на ранок на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Хуртовина. Температура повітря -15°С", - йдеться у повідомленні.

Крім того, рятувальники попереджають про можливе сходження лавин на Прикарпатті.

Зазначається, що через приріст снігового покриву на високогір’ї Івано-Франківської області оголошена значна снiголавинна небезпека.

Як повідомлялося, в Україні від 4 до 10 квітня потеплішає до +18, але йтимуть дощі. Зокрема, у понеділок, 4 квітня, вночі ще трохи приморозить, вдень очікується до +5 градусів. Без опадів.