У Карпатах температура впала до 15 градусів морозу: що зараз відбуваєтьсяу горах (фото)

В Карпатах вдарили 15-градусні морози.
Наразі на горі Піп Іван Чорногіський мете сильний сніг.
Про це вранці 13 грудня повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
За інформацією рятувальників, сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський температура навколишнього середовища опустилася аж до -15 градусів. На високогір'ї хмарно, йде сніг та дме вітер зі швидкістю 4-5 м/с.
Рятувальники показали фото, на якому видно величезний шар снігу. Внаслідок опадів на високогір'ї дуже впала видимість.
Нагадаємо, синоптики попереджають, що вже цього тижня в Україні очікуються сильні морози, подекуди вночі температура опускатиметься до -10...-15 градусів.
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