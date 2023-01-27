У Карпатах тримається мороз і сніг: атмосферне фото з гір

Також на високогір'ї хмарно.

У п'ятницю, 27 січня в Карпатах морозна погода. На горі Піп Іван температура повітря опустилася до 12 градусів морозу.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зазначається, що на високогір'ї хмарно та трохи вітряно.

"На горі Піп Іван Чорногорський хмарно. Вітер північний - 10-12 м/с. Температура повітря -8°С", - йдеться у повідомленні.

Гора Піп Іван 27 січня. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптики повідомляли про морозну погоду у п'ятницю, 27 січня. Крім того, у Карпатах попереджали про туман і опади у вигляді снігу.

Читайте також: