У Карпатах туристці стало зле: її вже дві доби розшукують рятувальники

Особу жінки рятувальники не встановили.
У Карпатах під час проходження маршруту на гору Піп Іван Чорногірський туристці стало зле. Рятувальники шукають жінку вже дві доби.
Про це повідомила речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир, пише "Суспільне".
Жінку розшукують в горах Рахівського району. За даними рятувальників, до них 13 жовтня о 5 ранку звернулись із повідомленням про те, що під час проходження маршруту на горі Піп Іван стало зле туристці. Станом на 15 жовтня ні особу жінки, ні її місцеперебування рятувальники не встановили.
Наразі тривають пошуки жінки.
Як повідомив Чорногірський пошуково-рятувальний пункт о 9:00 15 жовтня на г. Піп Іван температура повітря становила 5 градусів морозу.
Нагадаємо, 24-річна туристка з Саудівської Аравії потрапила в реанімацію після ДТП в Карпатах.