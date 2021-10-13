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У Карпатах у жовтні випав сніг: у Мережі публікують неймовірні фото з вершин

У Карпатах у жовтні випав сніг: у Мережі публікують неймовірні фото з вершин

facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У Карпатах в жовтні почалась зима.

У Карпатах 12 та 13 жовтня випав сніг. У Мережі публікують неймовірні світлини та відео з вершин. 

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook повідомив, що 13 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилась до -6 градусів. Також рятувальники показали, як виглядають засніжені вершини Карпат. 

Скриншот з відео / ©
Скриншот з відео

Засніжило 13 жовтня також і на гірськолижному курорті "Буковель". Про це свідчать відео з веб-камер. 

Скриншот з відео / ©
Скриншот з відео

12 жовтня сніг випав також і на горі Ягідна. У Мережі місцеві показали відео із вершини, з якого видно, що в Карпатах почалась справжня зима у жовтні. 

Нагадаємо, синоптики кажуть, що у більшості регіонів України 13 жовтня дощитиме, температура вдень – від 8℃.

Новини України: у Карпатах на схилах Чорногірського хребта та Буковеля випав сніг

Новини України: у Карпатах на схилах Чорногірського хребта та Буковеля випав сніг
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