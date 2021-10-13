У Карпатах у жовтні випав сніг: у Мережі публікують неймовірні фото з вершин

У Карпатах в жовтні почалась зима.
У Карпатах 12 та 13 жовтня випав сніг. У Мережі публікують неймовірні світлини та відео з вершин.
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook повідомив, що 13 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилась до -6 градусів. Також рятувальники показали, як виглядають засніжені вершини Карпат.
Засніжило 13 жовтня також і на гірськолижному курорті "Буковель". Про це свідчать відео з веб-камер.
12 жовтня сніг випав також і на горі Ягідна. У Мережі місцеві показали відео із вершини, з якого видно, що в Карпатах почалась справжня зима у жовтні.
Нагадаємо, синоптики кажуть, що у більшості регіонів України 13 жовтня дощитиме, температура вдень – від 8℃.