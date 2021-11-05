У Карпатах в горах загубився 12-річний хлопчик: рятувальники розповіли подробиці

У Карпатах в горах загубився 12-річний хлопчик: рятувальники розповіли подробиці

У ДСНС створили дві пошукові групи, які прочісують місцевість

У Карпатах під час спуску з гори Хом’як, поблизу села Татарів Ворохтянської ТГ Івано-Франківської області 5 листопада загубився 12-річний хлопчик. Його розшукують.

Про це повідомили в ДСНС України.

Родина приїхала на відпочинок у Карпати з Маріуполя. 5 листопада о 10:00 вони розпочали сходження на гору Хом’як по "червоному маршруту" з сторони КПП урочища "Женець", поблизу с.Татарів. О 14:00 дитина побігла вперед по маршруту та загубилась.

Батьки викликали рятувальників. У ДСНС створили дві пошукові групи, які прочісують місцевість. Також о 16:55 дитина зателефонувала до рятувальників. Хлопчик повідомив, що ліворуч від нього протікає потічок, а також скинув координати. Тривають пошуки.

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