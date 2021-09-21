У Карпатах вдарили морози: рятувальники надали рекомендації тим, хто збирається у гори

У Карпатах вдарили морози: рятувальники надали рекомендації тим, хто збирається у гори

Не варто вирушати у гори поодинці та великими групами, а погодні умови треба звіряти лише з короткостроковим прогнозом.

У вівторок вранці, 21 вересня, на горі Піп Іван Чорногірський стовпчики термометрів опустилися до позначки -6 градусів морозу.

"Якщо збираєтесь у гори, візміть до уваги рекомендації рятувальників", - йдеться у дописі надзвичайників на сторінці у Facebook.

Гірські рятувальники зазначають, що насамперед важливо спланувати та зареєструвати свій похід у фахівців ДСНС.

"Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів Служби порятунку західного регіону", - йдеться в повідомленні.

Також необхідно обирати маршрути, які відповідають досвіду та рівню фізичної підготовки. Особливу увагу слід звернути на екіпірування - одяг та спорядження мають відповідати погодним умовам.

"Не варто вирушати у гори поодинці та великими групами, а погодні умови треба звіряти лише з короткостроковим прогнозом синоптиків - наперед на 1-2 дні максимум", - попереджають в ДСНС.

Крім того, вирушаючи по гриби, важливо попереджати родичів про місце й час перебування у лісі, а також негайно сповістити рятувальників при втраті орієнтиру.

Нагадаємо:

На Прикарпатті загубився під час сходження на Говерлу 6-річний Олексій Стефанців. Хлопчик поблизу селища Ворохта відстав від групи та заблукав. Знайшли дитину через 30 годин.

на Говерлу 6-річний Олексій Стефанців. Хлопчик поблизу селища Ворохта відстав від групи та заблукав. Знайшли дитину через 30 годин. Також туристи з Києва, а це подружня пара з немовлям, заблукали у Карпатах - в Закарпатській області. Родину в горах застало гроза.

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