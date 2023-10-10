У Карпатах вдарили перші морози: неймовірні фото з гори Піп Іван

У вівторок, 10 жовтня, на горі Піп Іван в українських Карпатах вдарив мороз: температура повітря опустилася до -5°.

Про це повідомив Чорногірського гірського пошуково-рятувальний пост.

Зазначається, що зранку на вершині зафіксована обмежена видимість та туман.

"Станом на 9:00 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський – туман, видимість обмежена, швидкість вітру до 4 м/с. Температура повітря – 5° морозу", - йдеться у дописі.

Гора Піп Іван зранку 10 жовтня. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Вчора, 9 жовтня, на горі також була зафіксована мінусова температура повітря. Напередодні стовпчики термометрів показували 6° морозу.

Фото з гори Піп Іван 9 жовтня. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Як повідомлялося, синоптики попереджали, що до України суне похолодання з Арктики. Так, очікується похолодання та сильний вітер від 9 жовтня протягом кількох днів, однак потім потеплішає подекуди навіть до +22 градусів.

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