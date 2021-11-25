У Карпатах вдарило -8 градусів морозу: фото неймовірних засніжених вершин

Сьогоднішній ранок у Карпатах був сонячним.

Сьогодні вранці, 25 листопада, на вершині гори Піп Іван Чорногірський в Карпатах температура повітря опустилася до -8 градусів морозу. На високогір'ї лежить сніг.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 07:45 25 листопада на г. Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер південно-західній 7-8 м/с. Температура повітря -8°С", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 25 листопада, майже по всій території України буде сухо, але холодно.