У Карпатах вдарив 16-градусний мороз: рятувальники попередили про небезпеку

У Карпатах вдарив 16-градусний мороз: рятувальники попередили про небезпеку

Протягом доби 4 грудня синоптики прогнозують зниження температури на території області.

У Карпатах вдарили морози - стовпчики термометра опустилися до позначки -16. Днями також стало відомо, що в Карпатах намело по пояс снігу. Протягом доби 4 грудня синоптики прогнозують зниження температури на території області.

Про це повідомили на сторінці Чорногірського рятувально-пошукового посту в Facebook.

Разом з тим у ДСНС попередили про небезпеку сходження лавин.

"У зв'язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву, 4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області, а 4-5 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - сказано у повідомленні відомства.

Нагадаємо, на карпатських перевалах у зв’язку із морозами та снігопадами рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву.

Зокрема, мобільні пункти обігріву розгорнули на чотирьох карпатських перевалах: Яблуницькому, Буковецькому, Кривопільському та Вишківському.

Негода в Україні: насувається снігова буря з ожеледицею та пронизливим вітром

Нагадаємо, перші зимові вихідні, 4-5 грудня, в Україні будуть багатими на опади та холодними. Де вихідними йтиме сніг, а де дощитиме, читайте тут.

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