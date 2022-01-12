У Карпатах вдарив лютий мороз і вийшло сонечко: фото засніжених гір

Погода у Карпатах зимова.
У Карпатах на одній з найвищих вершин, горі Піп Іван Чорногірський, 12 січня зафіксували люті морози. Температура повітря опустилася до -19° С.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
За інформацією Посту, cтаном на ранок середи на горі Піп Іван Чорногірський було ясно. Вітер північно-східний, 12 м/с.
Тим часом, в в Укргідрометцентрі попереджають, що на високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей, у горах Чернівецької області 12-13 січня утримається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).
У середньогір’ї Львівської області до 13 січня оголошено низьку сніголавинну небезпека (1 рівень).
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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