У Карпатах вдарив лютий мороз і вийшло сонечко: фото засніжених гір

У Карпатах вдарив лютий мороз і вийшло сонечко: фото засніжених гір

Погода у Карпатах зимова.

У Карпатах на одній з найвищих вершин, горі Піп Іван Чорногірський, 12 січня зафіксували люті морози. Температура повітря опустилася до -19° С.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

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За інформацією Посту, cтаном на ранок середи на горі Піп Іван Чорногірський було ясно. Вітер північно-східний, 12 м/с.

Тим часом, в в Укргідрометцентрі попереджають, що на високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей, у горах Чернівецької області 12-13 січня утримається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

У середньогір’ї Львівської області до 13 січня оголошено низьку сніголавинну небезпека (1 рівень).

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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