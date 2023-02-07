У Карпатах вдарив мороз - 22 градуси: атмосферне зимове фото з Піп Іван

На високогір'ї хмарно з проясненнями.

В українських Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, вдарив сильний мороз. У вівторок, 7 лютого, температура опустилася до 22 градусів.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

На високогір'ї лежить сніг. Майже безвітряна погода.

"Станом на 08:00 7 лютого 2023-го на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер північний, 5 м/с. Температура повітря -22°С", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що 7 лютого в Україні посилиться мороз. Вночі очікується -6-12 градусів, вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище -2-7 градусів.

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