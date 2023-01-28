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У Карпатах вдарив мороз: атмосферне зимове фото з Піп Іван

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Карпатах вдарив мороз: атмосферне зимове фото з Піп Іван

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На високогір'ї хмарно.

В українських Карпатах лежить сніг. На горі Піп Іван Чорногірський мороз. У суботу, 28 січня, температура опустилася до 12 градусів.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 10:00 28 січня на горі Піп Іван Чорногорський хмарно. Вітер східний 6 м/с. Температура повітря -12°С", - йдеться у повідомленні ряувальників.

Гора Піп Іван 28 січня. / © facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Гора Піп Іван 28 січня. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптики повідомляли що 28 січня в Україні місцями трошки засніжить. Вночі в Україні буде мороз. Втім, вдень в деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +6.

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Дата публікації
Перегляди
997
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