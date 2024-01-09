У Карпатах вдарив сильний мороз: атмосферне зимове фото з гір

На горі Піп Іван Чорногірський намело багато снігу та вдарив сильний мороз. У вівторок, 9 січня, температура опустилася до 23 градусів.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 08:20, 09.01.2024-го на горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-східний 13 м/с. Температура повітря -23°С", - йдеться у повідомленні.

Гора Піп Іван 9 січня. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптики у своєму прогнозі погоди в Україні на 9 січня попереджали, що вдень очікується 7-12 градусів морозу. Антициклон Hannelore витіснить у вівторок із нашої території усі опади.

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