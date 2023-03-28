У Карпатах вдарив сильний мороз: атмосферне зимове фото з Піп Іван

У вівторок, 28 березня, на високогір'ї Карпатах вдарив сильний мороз. На горі Піп Іван стовпчики термометрів опустилися до -14 градусів.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зранку, станом на 09:00, на високогір'ї трохи вітряно та хмарно.

"Станом на 9:00 28 березня на горі Піп Іван Чорногорський хмарно, вітер північно-західній 8 м/с. Температура повітря -14°С", - повідомили рятувальники.

Гора Піп Іван 28 березня. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала погіршення погоди в Україні у вівторок, 28 березня. Очікуються сильні опади, вітер та навіть морози. Зокрема, у західних, північних та частково центральних областях будуть дощ та мокрий сніг.

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