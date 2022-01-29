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У Карпатах вихідними очікується значна лавинна небезпека: туристів закликають не підкорювати гори

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У Карпатах вихідними очікується значна лавинна небезпека: туристів закликають не підкорювати гори

У Карпатах очікуються снігопади і лавинна небезпека 3 рівня.

У Карпатах від 28 до 30 січня збережеться висока ймовірність сходження лавин. 

Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

"28-30 січня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні. 

Рятувальники закликають відпочиваючих утриматися від походів у гори та дотримуватися правил особистої безпеки.

Як раніше повідомляли, останні вихідні місяця, 29-30 січня, в Україні будуть багаті на сніг. За прогнозами синоптиків, у суботу, 29 січняв країні очікується невеликий мокрий сніг, в Криму невеликий дощ, лише у західних та південних областях вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. У неділю, 30 січня, вночі ітиме помірний сніг, хуртовина (у західних та північних областях місцями значний сніг), на півдні та сході країни без опадів, вдень в Україні очікується помірний мокрий сніг.

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