У Карпатах випадково знайшли туриста з Києва, який кілька днів пролежав у лісі майже без води та їжі

У Карпатах на горі Лиса чоловік випадково натрапив на 40-річного туриста з Києва, який кілька днів лежав у лісових хащах, практично не їв і не пив.

Про це повідомили в ДСНС України.

Він зателефонував до служби порятунку. Киянину надали долікарську допомогу, на ношах перенесли до автівки, відвезли до Рахова та передали в руки медиків.

"А ми вкотре дивуємося безпечності людей. Судячи з фото, чоловік користується милицями. Як у такому фізичному стані вирішити підкоряти гірські вершини - для нас загадка", - прокоментували співробітники ДСНС.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, у Карпатах грибники знайшли гігантський гриб. Його розмір та вага вражають.

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