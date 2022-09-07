У Карпатах випадково знайшли туриста з Києва, який кілька днів пролежав у лісі майже без води та їжі

Чоловік на милицях пішов підкоряти гірські вершини.
У Карпатах на горі Лиса чоловік випадково натрапив на 40-річного туриста з Києва, який кілька днів лежав у лісових хащах, практично не їв і не пив.
Про це повідомили в ДСНС України.
Він зателефонував до служби порятунку. Киянину надали долікарську допомогу, на ношах перенесли до автівки, відвезли до Рахова та передали в руки медиків.
"А ми вкотре дивуємося безпечності людей. Судячи з фото, чоловік користується милицями. Як у такому фізичному стані вирішити підкоряти гірські вершини - для нас загадка", - прокоментували співробітники ДСНС.
Нагадаємо, у Карпатах грибники знайшли гігантський гриб. Його розмір та вага вражають.
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