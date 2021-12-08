У Карпатах випало майже пів метра снігу, оголошено штормове попередження

Через снiгопади та хуртовини у високогiр'ї Iвано-Франкiвської областi існує загроза сходження лавин.
В Івано-Франківській області випало 45 см снігу. Така кількість опадів випала на сніголавинній станції, що на полонині Пожижевській у Карпатах. Через сильний сніг та ожеледицю в регіоні сьогодні, 8 грудня, оголосили штормове попередження, 1 рівень небезпечності, жовтий.
Як повідомив "Укрінформу" керівник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович, трохи менше снігу - 24 см випало в Яремче.
У Коломиї – 20 см опадів, в Івано-Франківську – 13 см, на метеостанції "Долина" - 23 см снігу.
В Укргідрометцентрі поінформували, що сьогодні, 8 грудня, у звязку зi снiгопадами та хуртовинами, у високогiр'ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
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