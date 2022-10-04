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У Карпатах випав сніг та приморозило: атмосферне фото

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У Карпатах випав сніг та приморозило: атмосферне фото

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

 У Карпатах тримається прохолодна і навіть морозна погода.

У вівторок, 4 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський сніг. Щобільше - температура повітря опустилася до мінусової.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 9:35 04.10.2022 року на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний, 1 м/с., температура навколишнього середовища -3°С", - йдеться у повідомленні.

© facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Як повідомлялося, незабаром до України прийде бабине літо. Потепління в Україні розпочнеться від середи - 5 жовтня, і буде тривати тиждень - до 12 жовтня. Повітря прогріється від 14 до 21 градуса тепла.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1693
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